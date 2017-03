Ukens fineste treningstøy

Våren har meldt sin ankomst og hva er vel bedre enn å utnytte finværet til utendørstrening?

Enten du skal ut å løpe i skogen, trene i utendørs treningsinstallasjoner eller spenne på rulleskiene, kan det være tungt å komme i gang. Det er lite som slår motivasjonen man får av nytt og fresht treningstøy, spesielt til utendørsbruk.

Vi har plukket ut noen favoritter fra sesongens nyheter:

Løpehansker og bånd fra Nike her - t-skjorte fra Craft her - Løpejakke fra Adidas by Stella McCartney her - Sko fra Nike her - Sports-BH fra Puma her - Shorts fra Nike her - Drikkebelte fra Nike her

Vårens fineste farge

Genser fra Nike her - Hettegenser fra Nike her - Tights fra Nike her - Sko fra Nike her - Bånd fra Johaug her - Shorts fra Nike her - Hoppetau fra Casall her

Duse farger når solen titter frem

Treningsbag fra Adidas her - Vest fra Icepeak her - Løpejakke fra Craft her - Sko fra Asics her - Sports BH her - Shorts fra Nike her - Topp fra Adidas her

Blomsterprint

Blomsterprint er en av vårens største trender og det ser minst like bra ut på treningstøy, bare ta en titt på disse godbitene:

Topp fra Adidas her - Tights fra Röhnisch her - Løpejakke fra Röhnisch her - Sko fra Nike her - Tights fra Röhnisch her - Sports-BH her

Multisportklokke

For utendørstrening er det et must med en god pulsklokke. Denne multisportklokken ser ikke bare bra ut, men har også alle funksjoner vi ønsker oss. Les mer om den her.