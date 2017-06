Ukens fineste sommernyheter online

Har du allerede gått lei av alle sommersalgene, men fortsatt lyst å oppdatere garderoben?

Vi har tatt en titt i nettbutikkene som akkurat nå fylles med herlige nyheter og satt sammen to avslappende og chick looks til deg! I tillegg har vi funnet et superfresht treningsantrekk for alle sporty fashionistaer som planlegger en liten løpetur i solen!

På dagen



T-skjorte Samsøe Samsøe - Leppestift YSL - Sko ATP Atelier- Solbriller DKNY - Armbånd Day Birger Et Mikkelsen - Skjørt Ganni











På kvelden

Sommermåneder byr på utallige anledninger til å ta seg en fest. Drink med jentene, jobbfester, bryllup og festivaler. Er garderoben fylt med klær men du har aldri noe å ha på deg?

Sjekk ut antrekket under eller klikk her for flere partyklær!

Lang kjole Twist&Tango - Veske Rebecca Minkoff - Sko Bianco - Ørepynt Jewlscph - Topp Scotch and Soda - Skjørt Mango



Til trening

Ut på løpetur, booket spinning eller kanskje du skal gå tur i marka sammen med ei venninne?

Uansett hvilken aktivitet du foretrekker, er et nytt tilskudd i treningsgarderoben aldri feil.

BH Mango - Flakse Casall - Sko Puma - Tights Mango - Topp Mango - Shorts Asics



Ser du etter gode kupp ved siden av å se på nyheter?

Her kan du titte på salget hos nettfavoritten BOOZT!

