Trendsko du sikrer deg på salget

Vi tør å påstå at vi har en Askepott i oss alle. Et nytt par sko vil kanskje ikke endre livet vårt men kan gjøre oss ganske lykkelige en god stund.

Vi har plukket de fineste skomodellene på janaursalgene som du trygt kan investere i for den kommende sesongen.

Ankelboots

Ankelboots og sneaker er nok de to mest anvendelige og allsidige skomodellene. Du kan velge mellom klassiske ankelbootsene som aldri forlater motebildet, eller prøve et par i velour, lakk eller skinnende materialer

Oxfords

De lave skoene har vært favoritten til motefiffen og bloggere en god stund. Du skal gjerne se etter en modell som fanger oppmerksomhet og ikke være redd for detaljer som glitter, fuskepels, platåhæl og skinnende materialer.

Block heels

Denne skomodellen er elsket av alle kvinner fordi de både ser fine ut på føttene og de er gode å gå i!

De brede hælene passer utmerket til norske forhold og går like fint til hverdag som til fest.

Sneakers

Utvilsomt den mest brukte skomodellen i Norge. Vi får aldri nok sneakers i skapet og det er ikke lenger uvanlig med ventelister på de mest ettertraktede modellene fra populære merker. Sikre deg et nytt par til rabatterte priser!

Designersko

Når salget først er i gang, kan det ikke skade å se på klær og sko vi vanligvis ikke tar oss råd til. Har du lyst til å føle deg som Carrie Bradshaw kan du kapre drømmeskoene fra Jimmy Choo, Givenchy eller Isabel Marant opptil HALV PRIS nå!

