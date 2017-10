Trendsko du kaprer på salg

De finnes en flust av ankelbootsmodeller i ulike materialer, fasonger, farger og prisklasser. Noen ganger kan det være vanskelig å finne det perfekte skoparet og derfor har vi gjort jobben for deg. Vi har valgt ut noen av de fineste skoene som i tillegg er satt ned med 25% rabatt!

Denne kampanjen varer ikke lenge så her gjelder det å være rask, jenter. Klikk deg inn til kampanjesiden her eller ta en titt på våre utvalgte favoritter under.





Svarte ankelboots

Den klassiske modellen som passer til alt og kan tas frem sesong etter sesong.

Med det lille ekstra

Eier du allerede et par eller to sort ankelboots, kan dette være en gylden sjanse til å se etter et par boots som skiller seg litt ut. Se etter sølv, semsket skinn eller detaljer i form av ulike print.

Ulike farger

Vi har sett at butikkene frister med et langt større utvalg av farger enn tidligere.Rødt er sesongens store trendfarge, så se gjerne etter et par i en rødlig tone.

