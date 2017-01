Trendplagg til under 500-lappen

Selv om værgudene ikke klarer å bestemme seg om det skal være kaldt eller mildt begynner butikkene å fylles opp med herlige vårvarer. En ny sesong på motefronten betyr masse inspirasjon og en god unnskylding til å gjøre endringer i stilen.

Vi har sett på hvilke trender som kommer til å prege vårmoten og funnet plagg du trygt kan investere i.

Det beste av alt er at du ikke trenger å bruke mange tusen kroner!

Trend: Blomster



Skjorte fra BikBok

Broderier tilfører plagget og antrekket det lille ekstra. En enkelt skjorte for øyeblikkelig en liten kul vri med detaljer som dette.



Jeans fra Missguided

Eier du allerede en skjorte eller overdel med blomstedetaljer, kan du denne sesongen investere i et par kule jeans.

Trend: Rosa

Flere motehus som Balenciaga og Valentino har lagt sin elsk på ulike nyanser av rosa. Vi tror at alle skeptikere vil faktisk klare style den feminine fargen på sin måte. Kombiner deilig rosa strikk med en vintage Levi's bukse, et belte i livet og et par kule ankelboots.

Genser fra New Look

Genser fra River Island

Vi digger fuksia og har tenkt å se etter en kul hettegenser i nettopp den trendfargen.

Trend: Print

T-skjorter og hettegensere skal kunne gjenspeile ditt favorittband, motehus eller rett og slett humør. Se etter overdeler som gjenspeiler deg, og din sans for mote.

T-skjorte fra Ganni

Denne t-skjorten har allerede blitt sett på flere fashionistaer som blant annet popartisten Astrid S. Skaff deg din du også!

T-skjorte fra Levi's





Trend: Rysjer og volanger

Gikk du til innkjøp av en bluse eller kjole med rysjer eller volanger allerede i fjor kan du trygt ta de frem i år også. Nå skal både overdeler og underdeler dekoreres med disse romantiske detaljene.

Skjørt fra Vero Moda

Jerseykjole fra Missguided

Trend: Athleisure

Vi kan ikke klage når vårens trender tillater oss å være både komfortable, sporty og kule på samme tid. Plagg med sporty undertone har for lengst blitt en hit i Skandinavia.Nå kan du nesten gå rett fra treningsenteret og på fest.

Hettegenser fra TWINTIP

Jerseykjole fra TWINTIP