Tre perfekte jobbantrekk

Høsten har offisielt ankommet og det gir en perfekt anledning til å oppgradere garderoben. Det er nemlig ikke så mye som skal til før du kan entre kontoret med en ny look. Skaff deg en veske i en rålekker farge, eller bytt ut standardskjorten med en i et kulere snitt. Voilá, så er du klar!

Avslappet og fin

Man tilbringer mange timer på kontoret, og for mange er det viktig å være komfortabel. Butikkene bugner over av bukser i forskjellige farger og fasonger, så her er det lov å leke seg. Prøv deg frem med ulike materialer og legg prikken over i-en med en nydelig leppestift.





Formell

Mange tror at man mister sin personlige stil på en arbeidsplass med en formell kleskode, men dette er langt ifra sannheten. Det er mange muligheter når det kommer til snitt og materialer, og det er lov å gå for fargerike detaljer der du ønsker. Formelt behøver ikke å være det samme som grå mus!

Trendy

Ønsker du å skille deg mer ut på arbeidsplassen kan du gå for høstens store trender. Dette året koser vi oss med røde og rosa farger, blomsterprint og morsomme materialer. Prøv deg frem og bli kontorets moteinspirasjon!