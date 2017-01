Tre perfekte antrekk til skolen

Skolen er i gang igjen for fullt, og utallige timer på lesesalen og i forelesninger venter. Det er ikke alltid like lett å opprettholde motivasjonen, men et nytt og kult antrekk kan gjøre underverker. Vi gir deg inspirasjon til tre antrekk som kan gjøre skoledagene litt gøyere i semesteret som kommer.

Lesesal

På lesesalen skal du mest sannsynlig sitte i lange strekk og da står komfort høyt på listen over ting man prioriterer. En kul og løs bukse passer perfekt sammen med en varm ullgenser og en lue i en av sesongens trendfarger.

Presentasjon

Når man skal holde en presentasjon foran klassen, kan man fort bli veldig nervøs. I det tilfeller er det viktig å føle seg vel og bra i det man har på seg. Her er det også viktig å ikke bli for pyntet, så en kul jeans med en casual, lang blazer gir deg den optimale looken. Topp opp med et rødt silkeskjerf for prikken over i-en.

Forelesning

Under forelesninger er det greit å gå med noe varmt og komfortabelt, samtidig som du føler deg fresh og trendy. En strikkekjole vil gi deg dette og med en tykk strømpebukse kan du bruke den selv når det er minusgrader. Er det snø eller regn så bytter du ut sneakersene med et par vinterboots.

Kåpe fra Ivy&Oak - Strikkekjole fra Opus - Stjernetegnsmykke fra Sweet Deluxe - Neglelakk fra Nails Inc. - Sneakers fra Royal Republiq - Veske fra DAY Birger et Mikkelsen