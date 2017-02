Tre antrekk til valentines

Har du planer på valentines day, eller kanskje du skal på en spennende date til helgen? Vi har plukket ut tre antrekk som passer til tre forskjellige anledninger. Enten om det er en casual lunch-date, middag eller drinks senere på kvelden.

Lunch-date

En lunch date kan være veldig hyggelig og ikke så formelt og seriøst hvis du nettopp har begynt å date en fyr. Med kjærsten er det også en perfekt måte å gjøre noe spesielt uten å sette av hele kvelden. Ta deg en lang lunch på jobb og kos deg sammen med han du liker.

No-makeup makeup look

For å fullføre det enkle og kule antrekket skal du gå for den naturlige makeup-looken som virkelig er i vinden om dagen. Fokuser på en naturlig hudtone med friske kinn og definerte og ryddige bryn.

Lancome Miracle Cussion - YSL blush - Anastasia Dip Brow Pomade

Middag

Velg et trendy antrekk med sensuelle detaljer til middagsdaten på valentines. Pass på å ikke bli for vågal, men velg plagg med riktige snitt og detaljer. Et kult skinnskjørt sammen med en tildekket bluse er perfekt for anledningen. Topp antrekket med et par enkle øredobber i gull.

Røde lepper

Til dette antrekket er det perfekt med røde lepper som popper. For å få den rette og delikate looken, må du holde huden enkel og plettfri. Fremhev øyebryn og ta på litt mascara. La leppene være i fokus.

Clarins Rouge - YSL Rouge - Bare Minerals Pop of Passion

Drinks

Skal man møte daten sin for en drink, så er dette antrekket optimalt. En skinnbukse sammen med høye støvletter gjør antrekket pyntet og sexy, og sammen med en kul strikkegenser vil du fort bli mer cool and casual. En sort bh som såvidt synes gjennom genseren er prikken over i-en.

Sotede øyne

Når det er mørkt er det også lov å dra på med litt mer markert sminke, og sammen med dette enkle antrekket et smokey eyes absolutt looken å gå for.

Clarins Eye Quartet - Max Factor Mascara - Lancome Grandiose Liner