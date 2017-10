Toppene du bør ha til festsesongen

Alle jenter har kjent på frustrasjonen over å aldri finne riktig topp til antrekket, og før man har klart å komme seg ut av huset har man slengt halve klesskapet på gulvet. Det er med denne kunnskapen friskt i minnet at vi har satt sammen en stor guide over hvordan du kan style høstens og vinterens fineste topper.

Duse og delikate toner på jobb

Disse fargetonene er en drøm for øyet, og med en feminin og elegant dress i sateng vil du også være komfortabel gjennom hele dagen. Denne t-skjorten i hvit struktur kan du bruke til omtrent alt, og er med på å gjøre dette antrekket mer avslappet. Gjennomfør stilen ved valg av sminke - tenk nude lepper og friske kinn!

I vår guide vil du finne fine inspirasjonsantrekk for jobb, venninnetreff, julebord og familieselskap. Det kan være fint å tenke anledning før du kler deg, i tillegg til å vite hvilke farger og fasonger du kler best. Mye bar hud og kløft passer kanskje best med venninner, mens en mer tildekket topp vil gi deg en sofistikert look rundt kollegaer eller familie.

Uansett stil eller anledning kan du helt sikkert leke deg frem med ulike farger og teksturer - la antrekket leve litt! En kul farge vil være med på å gi festen et løft, og litt skimmerdetaljer trenger ikke å kun være ment for julebordet!

Mørke nyanser av velour med venninnene

Vi har lagt vår elsk på denne toppen i velour, spesielt den nydelige petroleumsfargen! Toppen tilhører et matchende blyantskjørt, men her har vi satt den sammen med en kul slengbukse i fløyel. Det myke antrekket vil garantert bli en favoritt for drinkkveldene med jentene, og sammen med en stilig jakke i fuskepels vil du holde deg god og varm gjennom hele natten.

PS: Visste du at petroleumsfargen kler absolutt alle hudtoner? Den er en sikker vinner!

All black på julebord

Noen kvelder fungerer ingenting, og da vet alle jenter at man går for "All black everything". Her har vi matchet et smalt glitrende miniskjørt sammen med en spennende t-skjorte i glitrende kvalitet. Toppens volangermer plasserer den rett inn i trendbildet, og vil passe til enhver anledning. Til høyre ser du en annen kul og glitrende modell, for de som ønsker en mer tettsittende overdel på fest.





Sofistikert og glitrende med familien

De kommende månedene byr ofte på flere familieselskap, og alle vet at det innebærer en god del mat. Dette nydelige og glitrende settet er perfekt for noen timer rundt bordet med familien. Kombiner det med en lekker farge på neglene, fyldige vipper og friske kinn, og du vil være klar for å dra direkte til neste fest!