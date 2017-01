Topp 10 skjønnhetsfavoritter på salg

Det er en god ide å se etter gode skjønnhetsprodukter på salget, da dette gjerne er noe enhver kvinne bruker daglig.

Januarsalgene gjør det mulig å fylle opp baderomshyllene med favorittprodukter eller prøve nye - uten at det går hardt utover månedsbudsjettet.

Her er våre topp 10 favoritter til rabatterte priser!

Sprekenhus One Day Straightener

Denne fantastiske sprayen bidrar til et silkemykt og rett hårmanke. Du finner den på salg her.

ghd Copper Flight Gift Set

En god hårføner er en essensiell del av hårpleie og styling. Fønere på hotellrom er sjeldent gode og denne lille ghd føner vil kunne hjelpe deg med styling hvorhen du er!

Kérastase Elixir Ultime Hair Oil (100 ml)

En hårolje bør finnes på badet hos alle jenter! Denne er beriket med blant annet argan og mais som bidrar til å øke glansen og reduserer synligheten av flisete tupper. Bruk den både før og etter føning.

theBalm Manizer Sisters (Manizer Trio) Highlighters

Vi elsker dette 3 -i-1 produktet som består av en shimmer, highlighter og øyenskygge. Smink deg til en lekker glød ved hjelp av denne superfine paletten fra theBalm!

Shiseido - Laquer Rouge Lipgloss

Sensuelle lepper er alltid i vinden og med denne lipglossen fra Shiseido bidrar til at leppene får en dyp gudommelig farge. Du sparer over 60%!!

Juicy Couture - Viva La Juicy

Er du glad i søte, flørtende parfymer vil denne falle i smak!

Noter av bær, jasmin, karamell og vanilje leker sammen for å skape denne pirrende duften.

Bio - Oil

Kanskje et av de mest omtalte oljene de siste årene. Jenter over hele verden blir positivt overrasket over dens fantastiske resultater.

Denne prisvinnende oljen reduserer arr, strekkmerker, og ujevn hudfarge.

Estée Lauder - Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex Serum

Gi huden beskyttelse og næring med dette banebrytende nattserumet. Du kan rett og slett forbedre huden dramatisk gjennom natten.

L'Oreal Professionnel Serie Expert Vitamino Color Masque

Du er ikke alene om å føle at håret er både livløst og svekket på denne tiden av året. Lag gode rutiner i det nye året og bruk hårmaske som styrker og beskytter håret mot daglig slitasje. Denne næringsrike masken til farget hår vil bidra til å styrke håret og gi deg en vakker glans.

Ceramic Tourmaline krølltang

Med denne kan du enkelt style håret og få drømmekrøllene du alltid har drømt om.

