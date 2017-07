Topp 10 motenyheter

Oppdag de neste trendene og fineste plaggene som vil hjelpe deg å ta sommermoten til nye høyder. Fra minimalistiske kjoler til eklektiske print og nye fargepaletter - ukens motenyheter tar oss et steg nærmere trender vi har i vente.

Vi har samlet vår topp 10 liste med ukens lekreste nyheter:

Bikini GANNI

Selv om skuffen bugner over med badedrakter og bikinier, frister det alltid med et nytt tilskudd. Skal du sette kurset mot varmere strøk, kan du pakke med deg denne nyheten fra Ganni.

Kjole FRENCH CONNECTION

Kjole GESTUZ

Sommeren er tiden for å lufte alle kjolene vi eier og det er alltid nye modeller som roper ut til oss. Denne uken falt vi for denne fra French Connection og Gestuz.

Sko JEFFREY CAMPBELL

Det er nå vi kan leke oss med farger og dette skoparet vil passe perfekt til et helhvitt antrekk eller med et par jeans og en enkel t-skjorte.

Topp GANNI

Jeans MONKI

Vi elsker de herlige knytedetaljene på denne jeansen. Denne kommer til å bli brukt masse utover høsten sammen med et par kule boots og en oversized deilig strikk.

Strikk GANNI

Selv om vi kun er i juli, begynner butikkene å fylles mer herlig strikk. Denne fra Ganni er perfekt både til sensommeren så vel som høst og vinter.

Slip-ins STEVE MADDEN

Sandaler med fake pels har vært sommerens store hit og har du enda ikke skaffet deg et par, kan du ta en titt på disse fra Steve Madden.

Genser HOLZWEILER

Etter at Gigi Hadid ble fotografert med det norske merke, har Holzweilet seilet opp som et av Skandinavias kuleste merker. Vi spår at det norske merket vil erobre resten av verden innen kort tid.

Solbriller GANNI

Vi går ikke ut døren uten et par lekre solbriller på nesetuppen og disse fra populære Ganni er både lekne og elegante!

Se flere solbriller HER!