Tilbehør til festantrekket

Denne festsesongen er alt lov - det jo tross alt jul og nyttår. Og den enkleste kjolen du kan pynte opp er den lille sorte.

Velg ett statement-tilbehør som skiller seg ut, men ikke overdriv. Velger du for eksempel flere tilbehør som glitrer, kan du ende opp med å se ut som et glitrende juletre! Det er fint å ha flere smykker på seg, men da bør de være nøytrale og ikke stjele oppmerksomheten fra hverandre.

Her er denne sesongenes fineste tilbehør:

Stiletter



Denne sesongen skal føttene dine glitre! De store motehusene viser oss at trenden er å gå med sko som skiller seg ut med detaljer som glitter, perler, dæsje farger og leopardmønster. Alt fra stiletter til høye støvletter som denne fra Steve Madden løfter enhver antrekk.

Fra venstre: Steve Madden HER, Aldo HER, Carvela HER, Dune HER, Buffalo HER, River Island HER, Aldo HER, Steve Madden HER

Se flere pensko hos Zalando HER!

Slik kan du style statement-skoene:



Fra venstre: Kjole fra Missguided HER, Clutch fra Abro HER, Fusket pelsjakke fra Sofie Schnoor HER, Leppestift fra Helena Rubenstein HER, Sko fra River Island HER



Fine ankelstøvletter til det norske været



Alle jenter trenger et par fine støvletter som kan brukes på vei til fest før det skiftes til finere sko. Om du ikke har planer om å skifte, kan disse også brukes fint inne så vel som ute.



Fra venstre: By Malene Birger HER, Raboens Saloner HER, Steve Madden HER, Steve Madden HER, Dorothy Perkins HER, Tamaris HER, Ralph Lauren HER

Se flere freshe støvletter på Zalando HER!



Slik kan du style ankelstøvlettene:

Fra venstre: Veske fra Coccinelle HER, Genser fra Hugo Boss HER, Skjørt fra Sister Jane HER, Støvletter fra Ralph Lauren HER, Kåpe fra Ralph Lauren HER

Lange statement-øredobber

Et statement-smykke du bør investere i denne sesongen er et par glitrende, lange ørepynt. Går du med en enkel kjole, er ørepynten den perfekte prikken over i-en.

Fra venstre: Sweet deluxe HER, Sweet deluxe HER, Missguided HER, Tomshot HER, Sweet deluxe HER, Sweet deluxe HER

Se flere smykker hos Zalando HER!

Slik kan du style øredobbene:



Fra venstre: Kåpe fra Reiss HER, Kjole fra Holzweier HER, Ørepynt fra TomShot HER, Clutch fra Wallis HER, Sko fra Miss KG HER

Glamorøse clutcher

Er det ett tilbehør du MÅ ha, så er det jo clutchen - eller lille skuldervesken. Oppi den skal vi ha våre viktigste eiendeler, samtidig som den skal være fin og praktisk nok til å bære rundt med seg. Gå for en som kommer med en avtakbar lenke, slik at den kan henge rundt skulderen når du på do eller på dansegulvet.

Fra venstre: Naf Naf HER, Reiss HER, New Look HER, Karl Lagerfeld HER

Se flere flotte vesker hos Zalando HER!

Slik kan du style clutchen:



Fra venstre: Genser fra Vila HER, Leppestift fra YSL HER, Skjørt fra Louche HER, Sko fra Francesco Milano HER, Clutch fra Naf Naf HER

Les også:

30 sorte kjoler til fest

Gigi Hadid X Maybelline