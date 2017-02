T-skjorten som tar av på Instagram

Motehus som Gucci og Louis Vuitton har lagt sin elsk og egen vri på t-skjortene og it-jentene har for lengst inkorporert den kule overdelen inn i sine stylinger.

Ikke alle ( eller kanskje de færreste av oss) kan ta oss råd til å kjøpe Gucci sin ikoniske t-skjorte. Derfor er det ekstra stas å se at en mye snillere variant får Instagram til å koke.

Danske GANNI er en storfavoritt her i landet og vi er superforelsket i den søte t-skjorten som herjer på sosiale medier.

Cherry bomb! Ganni news just landed to Wakakuu.com ✨ #ganni #gannigirls #wakakuu

Cherry Bomb



Den kule t-skjorten kan styles på utallige måter. Finn inspirasjon hos bloggere og streetstyle- nettsider. Prøv en mom-jeans, kule boots og en blazer over t-skjorten for en laidback look eller kombiner t-skjorten med et blomstrete topp for å gjøre antrekket hakke mer pyntet.

Her finner du flere tips til styling av logo-trenden!

Det er knapt en hemmelighet at den skandinaviske moten er i vinden og Ganni har funnet veien inn i både hjertene og garderoben til jenter langt utenfor Skandinavias grenser.

Danskene kan mote, rett og slett.

Ganni til våren

Er du en stor tilhenger av GANNI bør du ta en titt på de lekre vårnyhetene som har dukket opp i butikkene. Vi elsker de sarte blomstene, de rene fargepalettene og gjennomtenkte passformene. Ja, takk - vi vil ha alt!

Les også: Slik styler du favorittplagget.

