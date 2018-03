En dress er verken forbehold menn eller kontoret. En matchende blazer og bukse gir deg det ultimate antrekket til hverdag eller fest. Det kommer an på fargevalg, snitt og styling.

Under viser vi deg hvordan du kan style dressen!

DRESS 1

Hvor fin er ikke denne dressen? Med annerledes ermer og kortere ben gir denne dressen masse rom for personlig styling. Vi har valgt å sette sammen et enkelt, men pyntet antrekk. Bytter du derimot ut toppen med en t-skjorte og pumps med sneakers, har du et avslappet og kult hverdagsantrekk.





DRESS 2

Det er supersexy om blazer har en dyp- v, slik at du kun trenger å bruke en lekker BH, smykker og knallrøde lepper!

DRESS 3

Er du klassisk og vil investere i en dress som varer flere sesonger, går du for mørkere farger som sort, grått eller blått.

På dagtid bruker du dressen med en en enkel bluse eller skjorte. Skal du rett på fest, trenger du kun et par øredobber, røde lepper og negler!

DRESS 4

En utsmykket dress er i vinden som aldri før. Se etter detaljer som steiner, broderier, blonder og forseggjorte elementer. Dette er definitivt ett antrekk du bruker til spesielle anledninger og du vil uten tvil få mange komplementer for ditt valg.

