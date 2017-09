Strikkegensere vi ønsker oss nå

Er det ett plagg vi kaster oss over i det gradstokken begynner å falle, så er det strikkegenseren. Vi får rett og slett ikke nok varianter i skapet og hver sesong dukker det opp nye modeller og farger som "alle" kaster seg over. Først ute var Skappel-jentene med sine hjemmestrikka gensere og nå er det danske GANNI som troner "must have" listen med sin Julliard Mohair modell.



Heldigvis for oss finnes det en flust av andre strikkegensere i både ull og mohair i alle prisklasser. Under har vi valgt ut noen favoritter som nettopp har ankommet butikkene:

Strikk fra

BY TI MO

Du finner den HER!

FILIPPA K

Du finner den HER!

HOLZWEILER

Genseren finnes i flere farger og du finner den HER!





TIGER OF SWEDEN

Få igjen på lager så her gjelder det å være rask!

HOPE

Ullgenser bestående av 80% ull! Du finner den HER!

WEEKEND MAX MARA

Du finner den HER!

FWSS

Sjekk prisen og farger HER!





BY MALENE BIRGER

Denne deilige strikken finnes i 4 farger. Sjekk de ut HER!







DESIGNERS REMIX

Denne finner du HER!

THE LAB

Denne inneholder 42% ull og du finner den HER!





LINE OF OSLO

Elsk på denne fargen!

STIG P

Denne finner du HER!





INTROPIA

Deilig strikk som inneholder 38% alpakka og 25% ull! Se den HER!