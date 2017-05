Stjel stilen

Til tider kan alle føle at de aldri oppnår den ideelle basisgarderobe. Du går stadig til innkjøp av nye plagg, men å sette de sammen til et antrekk viser seg å være en umulig oppgave. Hemmeligheten er å satse på gode basisplagg i tidløse snitt og god kvalitet.

Under kan du se hvordan de en type bukse kan styles på ulike måter.

Til hverdag



Ved å mikse feminine og androgyne plagg blir antrekket både spennende og lekent. Dressbukser eller culottes som stopper rett over ankelen gir en sofistikert look i hverdagen.

Aleksandra Cybulska ( @aleksandra_cyb )

Topp HER - Bukse HER - Solbriller HER - Blazer HER - Sneakers HER - Pumps HER



Statement armer

Statement-armer er en stor trend denne sesongen som tillater deg å sprite opp et enkelt antrekk. Se gjerne etter overdeler som jakker og bluser med denne detaljen.

Bluse 1 HER - 2 HER - 3 HER - 4 HER - 5 HER



Ved å bytte ut den pene blazeren med en kul bomber- eller treningsjakke går du rett inn i athleisure-stilen som er elsket av både Gigi og Bella Hadid. Du skal ikke dra på trening, men du må gjerne mikse plagg som egner seg til trening i hverdagsantrekket.

Bomber HER - Skjerf HER - Sneakers HER - Solbriller HER - Bukse HER - Belte HER - Topp HER







På date

Den enkleste måten å sprite opp et enkelt antrekk på er med et par flotte festsko. Uansett om det er skjørt, bukse eller jumpsuit du sverger til - et par høyhælte sko vil alltid gjøre antrekket mer feminint.

Røde pumps er en klassiker som passer til absolutt alt. Du finner de sexy skoene i ulike modeller.

Pumps 1 HER - 2 HER - 3 HER - 4 HER - 5 HER -6 HER



Du trenger ikke å pynte deg fra topp til tå når du skal på date eller ut på venninnekveld. Et antrekk blir spennende ved hjelp av kontraster.

Bytt ut høye hæler med et par behagelige sneakers og sats på en kul logo t-skjorte fremfor en body. Avslutt det hele med en lekker blazer.

Solbriller HER - Blazer HER - Sko HER - T-skjorte HER - Bukse HER - T-skjorte HER -Bukse HER - Blazer HER - Solbriller HER - Skjerf HER - Pumps HER



