Stjel stilen fra Vixen Blog Awards

Torsdag gikk den årlige Vixen Blog Awards av stabelen, som hyller noen av samfunnets påvirkere og sterkeste påvirkere.

Det krydde av kjendiser og meningsbærere på ærverdige Grand Hotel i Oslo, og det var mange stiltips man kunne tjele. Her er hvordan du får stilen til noen av de celebre gjestene.

Sophie Elise

Toppbloggeren stilte i en blomstrete kjole fra norske Line of Oslo. Den hadde hun for anledningen snudd bak frem, og strammet i livet med et bredt belte. Tilbehøret bestod av enkle sko og knallrød leppestift.

Foto: Paul Weaver / Mediehuset Nettavisen og Produsentene

Kjole: Line of Oslo - Leppestift: NYX - Belte: Missguided - Pumps: Christian Louboutin





Thomas Hayes



Den unge skuespilleren kom i et effortless og matchende antrekk. Moteikonet er kjent for sin avslappede men samtidig fremoverlente stil. Han kjørte elementer i jordtoner som matchet, og gikk for lag på lag med to jakker.

Jakke: Jack & Jones - Sneakers: YOURTURN - Jakke: Dr. Denim - Skjorte: Signal - Bukser: Dr. Denim

Lene Orvik og Espen Hilton

Bloggerne og bestevennene Lene og Espen stilte i matchende antrekk. Hilton kom i en burgunderrød dress med brun pologenser og briller, mens Orvik stilte i appelsinfarget buksedress med synlig BH og matchende detaljer.

Veske: Guess - Sko: Billi Bi - Buksedress: Won Hundred - BH: Heidi Klum

Dress: Tiger of Sweden - Sko: Ecco - Briller: Carrera - Pologenser: Wood Wood