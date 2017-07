Stjel stilen fra Palmesus Festivalen

Palmesus festivalen er nesten like kjent for moten som for musikken og i år tok norske jenter moten til nye høyder.

Flere liker å utfordre seg i klesveien når det kommer til festivalstilen og med sol og strand som arena er det enkelt å leke med ulike trender.

La deg inspirere og velg lignende antrekk på sommerens kommende festivaler.

Denimshorts

En fast gjenganger i ulike stylinger og en trofast venn i sommer. Denimshortsen eller oppklipt jeans er superhot og gir et trendy og kult festivalantrekk.





Sneakers

Vårt ultimate go-to sko er sneakers. Det behagelige fottøyet passer til absolutt alt uansett om du skal satse på en rocka, avslappet, bohem eller sporty festivalstil. Vi digger stylingen til denne flotte jenta. En enkel snekkerkjole, hvit t-skjorte kan piffes opp ved hjelp av kule smykker og lekre solbriller på nesen





Jumpsuit

Jumpsuiten må være sesongens mest anvendelige plagg. Ikke nok med at plagget er en helt antrekk i seg selv - den kan styles så avslappet eller pyntet som du selv ønsker. Kombiner den med sandaler, fargerike smykker og veske og du får en bohem stil. Velger du lårhøye støvletter sammen med en yndig jumpsuit er du klar for fest!

Crop tops og espadrillas

90-tallet er en av sommerens store trender og derfor vender crop-topper og espadrilles tilbake inn i motebildet. Under ser du hvordan to venninner har stylet to forskjellige antrekk tilpasset sin stil og personlighet.