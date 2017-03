Stilsikre rosa plagg til våren

To av vårens mest omtalte farger er rosa og rødt.

De friske fargene som gjennom tider har blitt representert i en tyggegummiformat med Barbie-dukken og Paris Hilton har nå gjenoppstått til å representere den sterke kvinnen i gata. Glem det sukkersøte utrykket - den kandiserte fargen kan være med å skape en spennende, kult og røft antrekk.

Her er noen plagg du kan klikke hjem allerede nå!

Les også: Trendrapport for vår og sommer

Nyanser av rosa

Vi fikk se den motebevisste kvinnen i sjokkrosa hos Valentino eller den ultrafeminine kvinnen i dusrosa hos Hermes. La deg inspirere og finn frem rosaplaggene som passer din garderobe!

Topp - Sko - Solbriller - Bukse - Jakke

Lov å mikse



Glem den uskrevne regelen om at rosa og rødt ikke skal blandet. Bare se på it-jentene fra gatemoten!

Topp - Bluse - Sko - Jeans - Kåpe



Se flere rosa plagg her!

Kontraster



Et stilsikkert antrekk er kombinasjonen av rosa og hvitt. Bryt gjerne med noen sorte elementer for å gi antrekket et røffere utrykk.

Jeans - Skjorte - Solbriller - Sko - Veske - Omslagskjole

Les også: De lekreste vårkjolene



Bredt fargeskala



Butikkene fylles opp av alt fra kirsebærtre-rosa mot nyanser av sukkerspinn over til fuchsia og bringebær. Finn den nyansen som passer din hudtone og hårfarge best. Se de rosa nyhetene som har ankommet butikkene her.

Veske - Kjole - Cap - Jakke - Sneakers



Her kan du titte på flere rosa plagg