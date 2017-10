Sportstøyet vi ønsker oss nå

Vi kan alle være enige om at det blir tyngre å komme seg på trening etter hvert som kulden og mørket senker seg. Vi trenger rett og slett ny motivasjon, og mange jenter vil legge en stemme på at et nytt og fresht antrekk vil gjøre susen!

Vi har funnet våre nye favoritter som vi ønsker oss denne høsten - ta en titt og se om du blir motivert!

Fine farger

Når alt annet er mørkt, kan man vel kle seg i spreke farger? Disse tightsene fra Aim’n har en tettsittende passform av elastisk materiale, som reduserer fukt og vil holde deg tørr under treningen.

Motiverende mønster

Se på disse nydelige mønstrene i freshe farger! Vi er helt sikre på at et lyst print vil bidra til treningsmotivasjonen gjennom vinterhalvåret.





Finn god støtte

En god sports-BH er viktig for alle jenter, uansett hvilken størrelse du har på cupen. Vi er veldig glade for at god funksjon ikke går utover fint design! Sjekk ut disse fine favorittene:





Sporty gensere som holder varmen

Det er viktig å passe på å kle seg godt gjennom vinterhalvåret, spesielt etter en svett treningsøkt. Da kommer disse kule og sporty genserene godt med, og vi vil tippe at de blir brukt utenom treningen også!





Til trening utendørs

Noen steder i landet har allerede snøen begynt å lave ned, og vi kan snart begynne å gjøre klar skiene. Da er det godt å ha et nydelig ullsett klart i skapet, og disse mønstrene er en drøm!