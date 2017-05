Nå er sommeren her og det er nesten et must at all din fritid skal tilbringes ute i finværet.

Enten du skal slikke sol i parken, på båten , stranden eller på balkongen trenger du blant annet lekkert badetøy, stråhatt, badering, solbriller og et strandhåndkle.

Raider du sosiale medier har du sikkert allerede fått med deg at fashionistaer bruker nesten like mye tid og penger på å finne det perfekte strandhåndkle som å sette sammen det ultimate antrekket.

Vi har samlet noen av sommerens fineste strandhåndkler slik at det mest nødvendige på stranda blir også det mest stilige.

Inspirasjonen til det geometriske printet er hentet fra Moroccos botaniske hager. Dette nydelige strandhåndkle er allerede blitt en bestselger og vi tror at dette blir et meget populært print både på stranden og i parkene.

Klikk her.

Dette håndkledet blir din beste venn i sommer enten du bruker det som piknikpledd eller tuller deg inn i det på stranda. Det er hele 150 cm i diameter, laget av supermyk bomull og gir deg en luksuriøs følelse. Deilig frotte på ene siden og myk velour/frotte på andre siden.

Klikk her!





Enda et lekkert strandhåndkle fra The Beach People.

Vi er forelsket i fargene og det deilige myke stoffet som tørker raskt og har blitt vist frem i både Vogue, InStyle, People, Harper’s Bazaar, Elle Magazine og på The Today Show.

Klikk her!

Håndkle fra D&G - Sandaler fra ATP - Sandaler fra ATP - Håndkle fra Loewe - Håndkle fra The Beach People - Solbriller fra Linda Farrow

PSST...



Psst.. har du fått med deg de herlige bademadrassene?

Denne står høyt på vår ønskeliste i sommer.

Du finner denne og mange flere her!