Shorts er kanskje sommerens mest anvendelige plagg. Du kan bruke den på strand, jobb, på bytur eller på fest.

Shortsen kommer i mange ulike lengder og kan styles på utallige måter. Sats på en knelang shorts i kombinasjon med en fin bluse og et par kilehæler på kontoret. På stranden eller på fest kan du vise litt mer bein og velge den kortere og sexy varianten.

Blazer HUNKYDORY - Sko ATP ATELIER - Armbånd SOPHIE BY SOPHIE - Topp TIGER OF SWEDEN- Shorts LEE JEANS - Solbriller QUAY





Lyse shorts

Vi har samlet shorts i ulike lengder, materiale og stil. Mange av modellene er i tillegg på salg så her kan du gjøre gode kupp!

Shorts fra MANGO - G-STAR - FREEQUENT - FILIPPA K - MANGO - MANGO

Denim shorts

Sommerens must have! Alle har en favoritt i skapet men hvis din er litt for godt brukt har du mange varianter å velge mellom denne sommeren.

Shorts fra MANGO - LEE - LEE - CALVIN KLEIN - HILFIGER - LEE JEANS

Mønstret shorts

Mønster, print og ulike farger er en stor trend denne sesongen. Vi har allerede sett norske fashionistaer kaste seg over leo-printet som kommer til å bli stort utover året.

Shorts fra GANNI - ICHI - GANNI - MANGO - TOTEME - MANGO

Slik kan du style sommerens fineste shorts.

Helhvitt

Understrek solkysset hud med et helhvitt antrekk og bryt heller opp med sko, smykker og friske lepper.

SOLBRILLER CELINE - SHORTS FILIPPA K - LEPPESTIFT MAC - SKO BIRKENSTOCK - TOPP FILIPPA K