Sommerens fineste shorts

Det er på tide å bygge opp sommergarderoben. Når solen skinner og temperaturene stiger skal vi endelig kunne kle oss i lette, sommerlige plagg som viser litt hud.

Shorts er et basisplagg når det kommer til sommergarderoben. Det du bør ta i betraktning når du skal gå til innkjøp av en ny modell er lengden. Rumpen skal ikke stikke frem og den mest flatterende shortsen er den som stopper rett over kneet. Denne modellen vil gi deg et par centimeter ekstra over bakken og gi en illusjon av lengre bein.





Til ferien



Denimshortsen er en evig klassiker som du bør ha i skapet. Superdeilig å ha på ferie og i parken.

På kontoret



Shortsen kan være sofistikert og et passende plagg til å bruke på kontoret så lenge du velger riktig modell. En løs og ledig modell i delikat stoff og riktig styling kan være superfeminin.

Vi har sett shortser mikset med blazerer over alt i det siste - på catwalken, på den røde løperen, og på gata. Det er en sterk og stilig look, som er enkel å kopiere.





