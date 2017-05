Smykkene du skal bruke i sommer

Tilbehør i form av smykker er uten tvil "det lille ekstra" i antrekket.

Lurer du på hvilke smykketrender som gjelder denne sesongen eller hva du bør investere i til fest, konfirmasjon eller bryllup? Vi tok en prat med Nina Agerskov Myrlund, Kommunikationsansvarlig hos DYRBERG/KERN om vi vi bør satse på denne sesongen.

- Det er ingen hemmelighet at sommerens store trend er øredobber. Dette er også et av tilfellene der størrelsen teller - jo større, jo bedre, sier Agerskov Myrlund.

Hun legger likevel til at det ikke finnes en type smykker og at kolleksjonene for sommeren 2017 sprer seg fra klassiske gull og sølv til bohemske farger og materialer.

Tenk balanse



Hvilke type smykker skal vi bruke til mer formelle anledninger som konfirmasjon, bryllup og 17. mai?

- Det aller beste med denne sommeren er at alle kan tillate seg å bruke akkurat de smykkene de ønsker. Et par iøynefallende øredobber passer like godt til en formell fest og en lekker kjole som til en kul hettegenser, legger Nina til.

Det viktigste en bør tenke på er balanse!

- Du skal alltid tenkte helhet når du setter sammen et antrekk, og smykker er intet unntak. Unngå å kombinere statement ørepynt, halskjede og armbånd på en og samme look.





Unngå sett



- Smykkesett er heller ikke det hotte akkurat nå - det handler i mye større grad å vise sin helt personlige og unike stil ved å blande farger og materialer.

Gavetips?

- Jeg tror jenter i alle aldre vil gjerne bestemme hvilke uttrykk de øssker å formidle gjennom smykker. Derfor er COMPLIMENTS -kolleksjonen den perfekte gaven til konfirmasjon. Kolleksjonen inneholde en omtanke, en hilsen og en personifisert smykke - designe egen ring.

