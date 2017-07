Slik styler du sommerhåret

Hollywood-bølger, beach-waves eller slett glansfullt hår - det er tre frisyrer som alltid går igjen, uansett sesong. På sommeren har vi mer tid og lyst til å fikse håret før vi skal på ferie, på fest eller til store begivenheter som bryllup.

Ser du etter en rettetang, krølltang eller børste? Vi har samlet våre favoritter som hjelper deg å forvandle en kjedelig sveis til en Hollywood-verdi manke.





Lyst på krøller men syns det er vanskelig å gjøre det med en rettetang kan vi anbefale OBH Nordica Björn Axén Curler 25 mm.



Den er superenkel i bruk og gir drømmekrøller på 1-2-3.



- Skal du style håret med varmeverktøy er det alfa og omega å bruke gode varmebeskyttende produkter, sier Ingunn Rønningen, frisør hos Hendrix Hair Grünerløkka.

Store bølger og løsere lokker

En god krølltang er et must hvis du liker å style håret og leke deg med ulike frisyrer.

Gigi Hadid

Skal du krølle eller rette håret må du derfor bruke en varmebeskyttende olje eller krem før du føner håret helt tørkt. Del håret i seksjoner for å gjøre stylingen enklere og mer effektiv. Du kan gjerne spraye håret lett før du bruker krølltangen for å gjøre krøllene ekstra spenstige.

Har du kort hår og ønsker å tilføre håret volum som en rettetang ikke klarer, bør du teste ut stylingsbørsten Magic Style!

Denne børsten virker som en rullbørste, krølltang og rettetang i ett. Børsten er utrolig enkel og bruke og gir skikkelig volum til all type hår.

Alt-i-ett produkt



Har du liten plass på badet eller trenger både rettetang, krølltang og børster? Du trenger ikke å gå til innkjøp av alle tre!

Sienna Miller

Björn Axén Tools 3D Styler er et 3-i-1 stylingverktøy som gjør det mulig å både glatte, krølle og bølge håret så uansett om du ønsker stramme krøller eller løsere lokker som Sienna Miller er dette verkøyet du trenger!

Med tre funksjoner integrert i ett stylingverktøy er 3D Styler både smidig, allsidig og i dag helt unik på markedet. 3D Styler er det perfekte verktøyet å ta med på jobb, trening eller på ferie – fleksibel styling i ett verktøy!

Husk å beskytte håret



- Varmbeskyttende produkter hjelper på at håret ikke blir så slitt og tørt. Og det er spesielt viktig for de som farger håret, spesielt for blonde jenter som ønsker å bevare kalde fargen enda lengere.

Ingunn råder alle til å bruke litt ekstra pleie på sommeren da håret utsettes for både sol, salt- og klorvann.

- Anbefaler også å bruke olje og kur for å til føre masse fuktighet og pleie til håret.