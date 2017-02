Slik styler du ditt favorittplagg

Vårt go-to plagg i det vi kommer inn døren.

Den komfortable, løse, myke joggisen vi bruker til den er slitt. Ja, vi tør å påstå at alle jenter eier et par joggebukser og hvert fall nå som motebildet kombinerer komfort og trend!

Buksene er ikke lenger forbehold sofakroken - de kan styles på mange ulike måter:

Feminint og komfortabelt

Sats på rosa som er vårens heteste farge og skap et feminint utrykk ved hjelp av en løs blazer og en søt topp. Kult, laidback antrekk som passer utmerket når du skal ut på reise.

Street-cool



Vi ser ofte på stilen til moteikoner og it-jenter og henter gjerne inspirasjon fra deres antrekk.

Gigi, Bella og Kendall er tilhengere av joggebuksen og bruker den like mye til hverdag som til fest.

New York, NY - Bella Hadid and Kendall Jenner

Fotografene er aldri langt unna for å dokumentere den populære athleisure- stilen.

Til hverdagen



Under Oslo Runway kunne vi se at gatemoten bar preg av den sporty og komfortable stilen. It-jenter og motegatens favoritter var iført løse bukser, hoodies og sneakers.

Sett sammen de komfortable buksene med en deilig strikk og kast over en fin kåpe. Prøv gjerne et helhvitt antrekk som superhot nå!

