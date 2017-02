Slik styler du blomsterplaggene

Blomsterprint er en av de store trendene denne våren og sommeren, og det er en trend du kan bruke allerede nå. Vi viser deg hvordan du kan style den blomstrete buksen, blusen og kjolen på ulike måter.

Tips: Ton ned blomstermønster med materialer som denim og skinn.

BUKSEN

En kul bukse med blomsterprint kan du style med en mer casual genser og sko med tykk såle for en perfekt vinterlook. Ikke vær redd for å bruke farger, og velg bukser i delikate materialer som silke.

Jakke fra Max&Co - Bukse fra Gestuz - Genser fra G-star - Sko fra River Island

Fra venstre - Bik Bok - Baum Und Pferdgarten - Baum Und Pferdgarten - Sand - Ganni

KJOLEN

Blomsterkjolen er det perfekte plagget sammen med et par korte jeans og en lang vinterkåpe. Det blir en ideell miks av materialer og stiler, for en trendy og tidsriktig look. Blir jeans for casual for jobb, kan du bytte den ut med en fin ankelkort dressbukse.

Kåpe fra Baum Und Pferdgarten - Kjole fra Never Denim - Jeans fra J. Lindeberg - Boots fra Bruno Premi - Veske fra Coccinelle

fra venstre - Baum Und Pferdgarten - Gestuz - Maje - MSGM - Ganni

BLUSEN

Med blomsterblusen har du utallige muligheter. Style den med jeans, dressbukser eller skjørt og skap din perfekte look for anledningen. Se etter farger som komplementerer din hud og hårfarge, og tjuvstart på våren.

Skinnjakke fra By Malene Birger - Bluse fra Baum Und Pferdgarten - Jeans fra Filippa K - Boots fra Vegabond - Leppestift fra YSL

Øverst fra venstre - Topshop Unique - mbyM - Sand - Ganni - Bik Bok