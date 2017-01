Slik skal hælene se ut nå

Kitten heels ble først introdusert på 50-tallet som en type "prøv deg på hæler" sko for unge jenter. Foten skulle vende seg til en høyere hæl og kitten heels var og er helt klart mye snillere mot føttene.

Sko fra NO.21

Et av de støreste stilikonene, Audrey Hepburn var helt klart den som ledet den nye "hælbevegelsen" på 1960-tallet som var en type protest mot stilletthælene. Nå er skoene tilbake i trendbildet og har blitt sett på SS17 visningene hos Dior, Prada og Chanel. Gatemotedronninger som Miroslawa Duma og Pernielle Teisbaeck løper fra visning til visning i det vi kan kalle for vårens mest behagelige pensko.

London. Street Style. Spring/Summer 2017. Fashion blogger Pernille Teisbaek.

Sorte klassikere

Gå til anskaffelse av det hotteste skoparet allerede nå! Sats på en tidløs sort modell som kan brukes til alle anledninger.

Sprit opp antrekket med farger

Et par fargerike sko kan gjøre antrekket mer spennende og gi det en liten vri. Det nordiske været gjør det kanskje litt upraktisk med lyse sko, men du finner flere nyanser og farger under.

