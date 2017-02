Slik kler it-jentene seg under Oslo Runway

Oslo Runway er i full sving og vi har spurt noen kule damer om vårens trender og hva de gleder seg mest til under årets event. Førstemann ut er modell, Helene Hammer, og journalist, Katarina Petrovic.

Helene Hammer

Modell og it-jente, Helene Hammer, er en selvskreven gjest på den norske moteuken, og gikk for et klassisk antrekk med kule detaljer under dag 1 av Oslo Runway.





- Jeg gleder meg til å se Admir. Han hadde så fin kolleksjon i fjor. Også gleder jeg meg til å se Madeleine sin visning, hun er en god venninne av meg. Jeg skal gå Tom Wood da, så jeg gleder meg veldig til den også.







Trenden Helene tror på denne våren og sommeren er at vi går fra å være veldig dress up til dress down. Mer jeans og tskjorter, og plagg som er mer anvendelige. - Jeg tror ikke det skal være så stylet.





Helene har på seg vintagekåpe fra Burberry, bukse fra h&m og genser fra Gestuz, veske fra et tysk merke som heter PB, som er new og up and coming, også dr. Martens.

- Det er kaldt så det er viktig å kle seg litt.

Katarina Petrovic

Journalisten, Katarina, som står bak nettsiden A Style Journey gikk også for et klassisk antrekk med en elegant jakke og og pumps med sesongens it-hel.





- Jeg gleder meg mest til Veronica B Vallenes, hun er jeg veldig glad er tilbake.







Nå som vår og sommer er i anmarsj vil Katarina satse på gladiatorsko og store hvite plagg.

- Jeg er superminimalist, men til våren og sommeren er jeg veldig for gladiatorsko, og of course lange hvite plagg, det er "my thing". Det er de tingene jeg er veldig for fremover. Og lange, store tunikaer, helst med gladiatorsko, da har du den perfekte looken.









Katarina har på seg jakke, bukse og sko fra Zara, veske fra Gucci, pels fra &other stories og solbriller fra Komono.

