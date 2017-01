Slik får du stilen til SKAM-stjernene

Norges kanskje mest omtalte serie har ikke bare fått en enorm fanbase her i landet. SKAM-feberen tar over resten av verden. Danske Cosmopolitan har laget en egen SKAM-ordliste. Sverige får ikke nok av Noora og William og flere land ønsker å få oversatt serien til engelsk.

Noora + William

Det som blir omtalt som en av verdens beste ungdomserier tar ikke bare opp viktige temaer. Noora og William har nærmest blitt stilikoner. Mens vi i Norge venter spent på sesong 4 er resten av verden forsatt i begynnelsen av serien.

Stilen til både Noora og William er forsatt superaktuell og trendy. Utenlandske nettsider og magasiner får ikke nok av rollefigurenes og roper høyt om at SKAM-feberen vil prege motebildet denne sesongen også!

Noora

Vi kommer ikke på en annen skuespiller som har skapt en så stor trend ikke bare i Norge, men også resten av verden. Hennes røde lepper, korte blonde hår og avslappende, kule stilen blir kopiert av stadig flere jenter.

ANREKK 1: Kåpe HER -T-skjorte HER - Jeans HER - Sko HER - Belte HER - Leppestift HER

ANTREKK 2: Kåpe HER - Sko HER - Jeans HER - Genser HER - Belte HER - Leppestift HER

Antrekk 1: Sko HER - Klokke HER - Veske HER - Buksedress HER - Topp HER - Jakke HER

ANTREKK 2: Klokke HER - Bukse HER - Skjorte HER - Veske HER - Sko HER - Kåpe HER

William

Det er ikke til å stikke under stolen at rollefiguren William har blitt mange ungjenters drøm.

Thomas Hayes er Norges nye it-gutt og selv om han har sluttet i serien, ser det ikke ut som at populariteten hans vil avta med det første.

På privaten har skuespillerens interesse for mote vokst mye siden han begynte i SKAM. Sammen med stylistene Pontus Jonsson og Jens Schwartz har Hayes funnet sin stil og er nå blant finalistene på Costume Awards under kategorien "Best Kledde Mann".

ANTREKK 1: T-skjorte HER - Frakk HER - Jeans HER - Klokke HER - Sko HER- PC Veske HER

ANTREKK 2: Klokke HER - Belte HER - Sko HER - Hettegenser HER - Jeans HER - Bomberjakke HER - Genser HER



Skam-William var tross alt russ mesteparten av serien, men i episodene der han ikke bar den røde dressen var stilen hans avslappet, kul og sporty.

Les også: Dette er årets feteste herreklokker

Thomas Hayes fikk sist uke skryt for sitt antrekk under årets Vixen Blog Awards. Stylistene Jonsson og Schwartz kan fortelle at det er mye å glede seg til det kommende året.

Vi venter i spenning.

Her kan du se hvordan skuespilleren så ut under Vixen Blog Awards.