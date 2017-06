Slik får du perfekt sommerglød

Sommeren er her og det betyr at du skal legge bort matt foundation og pudder. For å kunne gjenskape den berømte J.Lo -gløden trenger du produkter som reflekterer lys og gir deg en frisk solkysset hud.

Her er våre tips og favorittprodukter i sommer.

Primer



For å kunne bygge opp en langvarig og fint resultat bør du starte med å påføre en lysreflekterende primer i ansiktet.



Foundation og BB- cream



Det er lett å følge de vanlige sminkerutinene året rundt, men på sommeren bør du droppe den svært dekkende foundation og la huden puste.

Mange kvinner bruker foundation uten å faktisk trenge det. Dekk heller de røde partiene i ansiktet ved hjelp av foundation og påfør en BB eller CC- cream i resten av ansiktet for å oppnå den naturlige looken.

Foundation YSL - BB Cream Biotherm - ModelCo - Clarins - YSL



Husk å bruke en blending sponge for et jevnt og fint resultat!







Concealer

For et åpent blikk kan du påføre concealer eller eye-brighter for å lysne partiene under øynene.

Shimmer og bronzer



Skal du gjenskape J. Lo sin glødende look trenger du en shimmer eller en bronzer til å skape illusjonen av en solkysset hud. Påfør solpudder på steder solen naturlig treffer ansiktet som kinnbeina, kinnet og neseryggen.

For å forme ansiktet kan de hvor du skal legge de lyse fargene som concealer og shimmer og hvor du skal påføre solpudder.

Skal du kun investere i ett produkt denne sommeren bør det være den fantastiske paletten fra Anastasia Beverly Hills. Glow Kit består av seks metalliske pudderhighlights med en superintens og pigmentert glans. Du kan blande fargene sammen eller bruke de separat. Et must-have produkt for alle sminke-elskere :)

