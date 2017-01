Slik bruker du dette statementplagget

Minimalismen er på vei ut og romantikken blomstrer for fult i moteverden. 80-tallet, volanger, nye silhuetter og eksentriske farger er på vei inn i vår garderobe.

Flere store designere har latt ikoniske monogrammer finner veien fra vesker og over på tilbehør og plagg som blant annet t-skjorten og hettegenseren.

Det som kanskje ble sett på som "tacky" før i tiden er nå blitt en av motebildet største trender.Hvordan skal vi klare å gjennomføre logo-trenden riktig?

Suksessen bak et vellykket antrekk og grunnen til at logo-trenden har blitt så stor er måten it-jentene styler det på. Det er du som skal bære logoen og ikke logoen som skal bære deg!

Vi har latt oss inspirere av gatemoten og latt vågale trykk og store logoer krydre 3 antrekk.

Klassisk med en twist

Skap et kult og uanstrengt antrekk ved å kombinere gode baseplagg med trendplagget. Kombiner den populære t-skjorten med et par jeans, ankelboots og la kåpen få mer oppmerksomhet.

Kåpe BAUM UND PFERDGARTEN HER -Belte Gucci HER - Jeans Tommy Hilfiger HER - T-skjorte Gucci HER - Sko BY MALENE BIRGER HER - Neglelakk Deborah Lippman HER

Trendsetteren

For den litt vågale kan vi presentere dette rocka antrekket. En enkel genser med logo passer like godt til hverdag som til fest. Styler du den med en boblejakke som denne, glir du rett inn i streetstyle-moten. Bytter du derimot den varme jakken med en klassisk frakk er du klar for kaffe eller vin med venninner.

Sjal Marella HER - Sko AllSaints HER - Genser Balmain HER - Skjørt Miss Selfridge HER - Jakke DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN HER - Veske Balenciaga HER

It- jenta

Gjør som it-jenta Olivia Palermo og sett sammen ulike mønstre og print. Antrekket blir langt mer spennende og t-skjorten med logo blir mer nedtonet.

Ørepynt Aldo HER - Bukse BAUM UND PFERDGARTEN HER - T-skjorte Marc Jacobs HER - Veske Elizabeth and James HER - Sko BILLI BI HER - Jakke Max & Co HER - Neglelakk Deborah Lippman HER