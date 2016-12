Slik blir du nyttårsaftens best kledde!

I romjulen står fester i kø og det er ikke bare antrekket som skal være på plass. Riktig tilbehør tilfører det lille ekstra og gjør deg til kveldens stjerne. Dryss på med glitter og glamour på årets siste fester og møt det nye året som festens best kledde kvinne!

Her er tilbehøret og sminken som vil gjøre deg til festen dronning.

Dristig og sexy lepper



Stjel looken fra catwalken der leppene har stått i fokus den siste sesongen. Designere har forelsket seg i alt fra blodrødt, lilla til mørk burgunder og flere har latt leppene få et strøk med ulike nyanser av sjokolade. Dristige, kremete og sexy.

Leppestift fra Elizabeth Arden Beautiful Color Matte Lip Stick HER -Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture Mat HER -Lancôme L'Absolu Rouge Lipstick HER -Yves Saint Laurent Rouge Volupté Shine HER - Estée Lauder Pure Color Envy Sculpting Lipstick HER - Clarins Joli Rouge HER -Yves Saint Laurent Baby Doll Kiss & Blush HER

Siden det er nyttårsaften kan du sette på løsvipper som former øynene dine, men du bør la resten av sminken være nokså nøytral. La leppene stå i fokus og mal dem i en dyp og sensuell farge som gjenspeiler den mystiske kvinnen i deg.

Les også: Celine Aagaard gir deg sine beste stiltips

Øredobber

Glem diskre perler og bittesmå diamanter. Øredobber skal være store, fargerike og maksimalistiske! The bigger, the better!

Øredobber fra Ted Baker HER -Pilgrim HER - Konplott HER -SNÖ of Sweden HER - Konplott HER - sweet deluxe HER

Les også: Ett skjørt- mange stiler





Partyvesken

Alle kvinner vet at en clutch eller en liten skulderveske er et must på fest. Det er dermed ingen overraskelse at årets siste fester krever en showstopper veske som fullfører antrekket.

Veske fra By Malene Birger HER - Clare V HER - Gucci HER - Furla HER - Jimmy Choo HER -Jimmy Choo HER - Balenciaga HER