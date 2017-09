Skotrenden som tar av denne sesongen!

Selv om vi litt ufrivillig forlater varme sommerdager og går inn i en kaldere periode er det enkelte ting vi gleder oss masse til i høst.

Lårhøye støvletter snek seg inn i vår høstgarderobe allerede i fjor og i år er dette en av de sterkeste og mest populære trendene allerede. Vi gleder oss til å kunne style de med store strikkgensere, lange ullkåper og myke skjerf.

SVARTE

Slik kan du style disse

De høye støvlettene kan styles med det meste fra oversized gensere til skjørt og kjoler. Skap et røffere uttrykk ved å kombinere ulike materialer og stiler - kontraster gjør antrekket mer spennende.

Se flere lårhøye støvletter HER!

Les også: Høstens nyheter fra By Ti Mo







FARGERIKE

Vi har sett at gatemoten har for lengst lekt seg med ulike farger og materialer når det kommer til trendskoene. It-jentene har forelsket seg i både rosa og røde varianter og vi tviler ikke at vi kommer til å se støvlettene i sølv utover høsten. Yves Saint Laurent fikk nettet til å koke da de presenterte sine glitterbelagte sko tidligere i våres. Nå har de billigere utgavene begynt å dukke opp i butikkene også!

For en mer nedtonet look kan du satse på et par i beige eller grått.

Slik kan du style disse:

Les også: