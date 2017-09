Skjønnhetsproduktene du må teste

Du trenger ikke å være en beautyjunkie for å ha lyst på en ny maskara eller en ny foundation. Jenter fleste elsker skjønnhetsprodukter i form av sminke, parfymer og pleie og ser alltid etter nye skatter.

Butikkene fylles med de lekreste og mest innovative høstnyhetene og det er enkelte produkter som absolutt er verdt å prøve.

Her er våre nye favoritter:

Yves Saint Laurent All Hours Concealer: En nydelig concealer som smelter inn i huden og huden opptil 16 timer.

Anastasia Blush Trio: Du kommer ikke til å noen gang kjøpe en annen blush da denne gir deg de nydeligste eplekinnene!

Foreo Iris Eye Massager: Sliter du med søvn eller aldringstegn rundt øyene? Da må du teste dette innovative produktet. IRIS motvirker på en skånsom måte synlige tegn på aldring og tretthet og gjør at området rundt øynene ser mykere, friskere og mer ungdommelig ut.

Yves Saint Laurent Mascara Vinyl Couture No 1 I'm The Clash : Det er kanskje en av de beste maskaraene vi noen gang har prøvd! Rett og slett fantastisk og du er NØDT om å teste den du også!

Mascara Vinyl Couture er allsidig, leken, men alltid dramatisk på sin egen måte. Den fås i ni vågale fargenyanser, hver med

sin egen identitet.

Emporio Armani It`s You : Vi får aldri nok deilige dufter og denne høsten er det Armani som troner med sin utrolig feminine parfyme. Denne sprudlende, utsøkte, glitrende duften er ganske enkelt uimotståelig.

Urban Decay Heat Palette: I tro med sine tidligere skyggepaletter er også denne nykommer helt nydelig når det kommer til farger og pigmentering. Enhver sminkejunkies must-have!

Urban Decay All Nighter Makeup Setting : Ingen over, ingen ved siden av. Denne MÅ du ha til den kommende festsesongen. Holder sminken på plass og gir nydelig glød i timesvis!

Ny foundation? Prøv denne nyheten fra YSL! All Hours Foundation er den første nattsikre foundation, som blir sittende uansett hvor sent det blir. Drinker. Dating. Dansing. Vannfast, motstandsdyktig – denne foundationen sitter like bra på slutten av kvelden som da du la den på om morgenen – uten at du trenger å oppfriske den.

