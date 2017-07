Sjekk så fine sneakers

Denne sesongen er klassikere definitivt en stor trend, og disse går jo aldri av moten! Vi har funnet noen av årets mest trendy sneakers:

Nike Air Force 1

Klassikeren var en stor trend på starten av 2000-tallet, da rappere som Nelly og 50-cent frontet skoene i sine musikkvideoer. Nå er de tilbake for fullt og er særlig populær for jenter i år.

daddy's day Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) søndag 18. Juni. 2017 PDT

De kommer i både høye og lave varianter og i forskjellige farger og mønster. Dog er det den hvite og lave varianten som er den største trenden i sommer!

Style dem opp til denimbukser, til skjørt eller kjole. Disse gjør antrekket mer avslappende. Kast over en hoodie for en mer urban look!

Nå er denne på salg:

Reebok Classic

@reebokclassics #classicleather 🌹 #ad Et innlegg delt av Gigi Hadid (@gigihadid) torsdag 16. Mars. 2017 PDT

Enda en klassiker som aldri går av moten, er disse fra Reebok. Skomodellen ble til i England i 1895, og har tydelig påvirket den britiske skokulturen i over 100 år.

Selvsagt har Reebok Classic fått en oppussing siden da, og ble særlig store i markedet under aerobic-trenden på 80-tallet. Nå fronter supermodell Gigi Hadid skomerket, som er å finne her.

Nike Cortez

@briannalcapozzi @NIKE boys #OGCORTEZ 👟💃🏻💙 Ode to the incredible OG #FarrahFawcett 45th anniversary Et innlegg delt av Bella Hadid (@bellahadid) fredag 09. Juni. 2017 PDT

It-jenta Bella Hadid fronter Nike Cortez ettersom hun er Nikes ansikt utad, men også fordi skoene fyller 45 år i år! I den anledning har Nike Cortez kommet med en nyere versjon HER.

Nike Cortez ble først lansert rett før Olympiske leker i 1972, og ble derfor en stor snakkis. Etterhvert ble skoene kjempetrendy i årene fremover og helt frem til nå.

Reebok Classics Instapump Fury

Kanskje ikke de fineste sneakersene, men de er overalt å se. Dette er et av årets mest trendy skopar for både gutter og jenter. Selv har jeg et par i gull, som også er perfekt å bruke på en daff dag eller på vei til trening.

🚀🚀 Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) torsdag 13. April. 2017 PDT

Disse som Kylie Jenner har på seg er designet i samarbeid med det franske designermerket Vetements. I tillegg har de en prislapp på 569 dollar (4716 norske kroner).



