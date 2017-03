Sesongens hotteste sneakers er her!

Rekk opp hånden den som gleder seg til å kunne bruke sneakers?

Vi skal stille klokken en time frem og det betyr at vinteren er over for denne gang! Varme og sol er på vei og ingenting skriker vår like mye som et par lekre sneakers:)

Akkurat nå topper disse modellene vår MUST HAVE-liste:

Hvis ikke dette er noen av de søteste sneakersene du har sett, så vet ikke vi. Disse kommer i en herlig shiny modell i syntetisk lær, med lekre overdimensjonerte silkebånd som snører!

Ja, takk i både hvitt og sort.

Se flere Puma-modeller her!

En herlig sko i et rent og delikat design!

Ikke bare er de superfine å se på, de er i tillegg ekstremt behagelige og faktisk et must-have for jenter som driver med dans! Sømløs neopren føles nesten ikke på foten, mens midfoot wraps og litt ekstra høyde holder deg stødig og gir deg kontroll!

Ta en titt på denne modellen her.

Nå som Fila- genseren gjør sin comeback i motebildet er det ikke overraskende at også sko fra samme brand følger etter.

Hvor kule er ikke disse i en frisk mint? Se flere bilder og farger her!

Hver sesong dukker Nike Air Max ut i en ny farge og denne gangen har vi forelsket oss i denne rosavarianten.

Disse kan du enkelt bruke til vår- og sommerkjoler for å gi antrekket et sporty utrykk. Du finner de her!

For den tøffere jenta som liker cameostilen!

Tenk så kule med et par hvite jeans, enkel t-skjorte og lys dongerijakke!? Se flere bilder her.

Denne modellen fra Adidas kan minne litt om Yeezy sneakers som kommer med en helt annen prislapp.

Dette er sko som gir ethvert antrekk en smart og samtidig avslappet look. Denne modellen finner du på Zalando.

Sjekk ut disse her!

Blir det kanskje litt vel søtt, kan du heller titte på disse fra Adidas.

Ved første øyekast kan skoen se nøytral ut, men det kule mønsteret kommer godt frem om du bruker plagg i dus beige! Klikk deg direkte inn til produktsiden her.

