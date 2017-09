Sesongens fineste jakker på budsjett

Det er mange muligheter og et hav av trender som kan gjøre det vanskelig å bestemme seg for hvilken jakke du skal satse på i høst. Det er enkelt å tenke at du bør ha ulike type jakker til ulike anledninger. Et nytt tilskudd i garderoben trenger ikke å blakke deg for resten av måneden.

Vi har funnet de fineste jakkene for den kommende sesongen tilpasset ulike lommebøker.

Se om du finner en ny favoritt i din prisklasse!

UNDER 500 kroner

Se etter alt bra store boblejakker, skinnjakker til kule teddies!

UNDER 800 kroner

Fuskepelsen er den ultimate festjakken og det finnes en mengde modeller i alle prisklasser. Rosa og rødt er trendfargene denne sesongen. Du kommer til å se en del av blått fremover også.

UNDER 1000 kroner

Når vi beveger oss til denne priskategorien har du en flust av ytterplagg å velge mellom.

Sesongens trender handler om individualismen, så ikke vær redd for å satse på en fargesprakende fuskepels eller en jakke som skriker " Her er jeg!".

UNDER 2000 kroner

Usikker på hvilken trend du skal satse på i år?

Finn inspirasjon i de utallige Intagram-kontorer eller drøm deg bort i streetstyle-moten. Yttertøy som jakker og kåper er utvilsomt det plagget vi bruker mest av her i landet og du skal derfor tenke deg nøye gjennom før du klikker på "kjøp" knappen.

UNDER 5000 kroner

Enten du skal røffe opp et klassisk antrekk eller pynte opp hverdagsgarderoben - i denne prisklassen har du mer enn mange nok jakkevarianter å velge mellom.

