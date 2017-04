Sesongens fineste festkjoler

Konfirmasjon, dåp, bryllup, 17. mai og andre sammenkomster - våren byr på mange festligheter. I den anledning har vi plukket ut noen av de fineste vårkjolene du får tak i nå.

Slik kler du deg i konfirmasjon, dåp og bryllup

Konfirmasjon, dåp og bryllup er alle høydelige anledninger, og bør være førende for hvordan du kler deg. Gå for et klassisk og formelt antrekk, og unngå dyp utringning og andre utfordrende snitt. Utover dette kan du kombinere det formelle antrekket med personlige og unike detaljer som gjenspeiler stilen din. Fint på våren (og sommeren!) er også duse farger - her er våre favoritter:

Slik kler du deg på 17. mai

Har du ingen nasjonaldrakt hengende klar til 17. mai? Fortvil ikke. Det florerer av flotte kjoler perfekt til 17. mai! Vi anbefaler deg å velge noe pyntet, men behagelig - og ikke minst bør skoene være gode å gå i. Nedenfor har vi stylet tre ulike alternativer til 17. mai.

Slik kler du deg på øvrige fester denne våren

Er du på utkikk etter et kulere og mer sexy antrekk bør du vurdere en av kjolene nedenfor. Kombiner de duse variantene med materiale som skinn eller mørk denim, eller kjør ensfarget med for eksempel hvit dressjakke over den hvit kjolen. Prikken over i`en er selvfølgelig skoene du velger.