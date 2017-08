Se de første bildene av H&M Studio AW17

Hver sesong lanserer H&M sin svært omtalte og ettertraktede kolleksjon Studio- kolleksjon som setter fokus på de viktigste trendene og statementplaggene.



Klesgiganten presenterer en ultrafeminin og skreddersydd kolleksjon inspirert av energiske og kreative New York.

Kolleksjonen handler om skreddersøm og om å styrke den kvinnelige silhuetten. Det er ultrafeminine detaljer, men vi har kombinert dem med street eller punk for et tøft, men sofistikert, resultat", sier Pernilla Wohlfahrt, H&Ms Head of Design og Creative Director.

Kunstneriske graffititrykk mikses med maskuline ruter på en avslappet måte, mens skreddersøm kombineres med feminine silhuetter for en sterk, men likevel sjarmerende tvist.

Se bildene av H&M Studio AW 17 lenger ned i saken.

Kolleksjonen gjenspeiler behovene til den moderne kvinnens garderobe - skarpt yttertøy, myke kjoler, flatterende strikk, allsidige basisplagg, statement tilbehør og en raffinert fargepalett. Samtidig byr miksen av ulike materialer i plaggene på en grafisk struktur - og en ny, uredd attityde.

Plaggene i kolleksjonen finner vi herlige materialer som ull, sateng, jacquards, chiffon og twill med stretch, mens fargepaletten sprer seg fra sort, marineblå til ulike jordnyanser og innslag av burgunder.

Det er heller ikke mangel på statementtilbehør i AW17 Studio-kolleksjonen. Fra og med torsdag 14 september kan du handle inn høstens viktigste accessoirer i form av kraftige ankelboots i skinn, polstrede håndvesker og overdimensjonerte perlebesatte smykker.



Kolleksjonen er tilgjengelig i utvalgte H&M butikker og online fra 14. september.