Plaggene du sikrer deg før sommeren

Annonsørinnhold i samarbeid med Lindex

Temperaturen stiger, ferien nærmer seg, og om ikke lenge kan du nyte late dager på stranden. I sommer er det tropiske mønstre og sterke farger som gjelder.

- Silhuetten er flytende, med flørtende volum, bare skuldre, store volanger og knuter, og toppes med tilbehør som store øredobber, stråhatter og blomsterhårbånd, forteller Annika Hedin, designsjef hos Lindex.

Vi i S2mote-redaksjonen har lagt vår elsk på flere av plaggene i Lindex sin nyeste kolleksjon, og satt sammen fem antrekk du garantert vil føle deg vel i.

Casual chic

Striper er tilbake i motebildet, og har allerede rukket å bli en stor trend denne sesongen. Kombiner gjerne en stripete, vid bukse med en klassisk skjorte og et par trendy solbriller - dette for et elegant, men avslappet uttrykk. For ekstra komfort bør du sørge for at plaggene både føles luftige og behagelige å ha på seg i sommervarmen.

Shop antrekket her: Bukse 299,- / Skjorte 249,- / Stråhatt 149,- / Solbriller 99,-

Herreinspirert

Et uttrykk som aldri slår feil er den androgyne stilen. En klassisk, oversized skjorte gir deg en herreinspirert og casual look, og den kan enkelt slenges over skuldrene på stranden. Kombiner gjerne antrekket med innslag av blomster og en clutch for et feminint preg. Husk stråhatt hvis du ønsker å beskytte håret og ansiktet mot solen.

Shop antrekket her: Skjorte 349,- / Bikinitruse 149,- / Veske 199,- / Stråhatt 249,-

Feminine former

Som en kontrast til de herreinspirerte plaggene, er også midje i fokus denne sesongen. For å fremheve det fenimine midtpartiet kan du bruke både belter og a-formede skjørt, eller en stram topp kombinert med et voluminøst skjørt.

Vi i S2mote-redaksjonen digger det stripete bomullsskjørtet med knute i midjen nedenfor. Store øredobber setter i tillegg prikken over i-en på antrekket.

Shop antrekket her: Skjørt 349,- / Jerseytopp med V-ringning 149,- / Øredobber 129,- / Veske 199,-

Blomster

Blomster er en sikker vinner i sommer, både i form av blomstertrykk og påsydde blomster. Her kan du leke deg med alt fra badetøy, til tunikaer, kimonoer, deilige sjal og hårpynt. Espadrillos mener vi er den perfekte sommerskoen, ettersom at de passer til det meste - enten du skal på stranden, eller planlegger en lang, varm dag i byen.

Shop antrekket her: Badedrakt 399,- / Tunika 349,- / Espadrillos 199,-

Også den klassiske, svarte bikinien kan enkelt sprites opp med et blomstrete sjal over skuldrene, kombinert med et delikat armbånd i gull.

Shop antrekket her: Bandeau Macrame bikini-BH 179,- / Bikini Low bikinitruse 149,- / Mønstret skjerf 149,- / 2-pakning armringer 79,50

Fortsatt ikke kommet i sommerstemning? Sjekk denne filmen: