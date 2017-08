Nytt samarbeid for Bik Bok

Bik Bok har gjennom årene gjort stor suksess med sine gjestekolleksjoner. Mary Kate og Ashley Olsen, Angelica Blick, Lene Orvik og Jenny Skavlan er bare noen av moteikonene som har samarbeidet med den internasjonale kjeden.

Denne høsten er Bik Bok stolte av å presentere nytt designersamarbeid med den internasjonale supermodellen og it-jenta Elsa Hosk. Inspirasjonen bak kolleksjonen kommer fra en blanding av Elsas personlige stil og hennes venners unike stil i New York.

Jeg hadde vennene mine i tankene da jeg designet denne kolleksjonen. De har alle en inspirerende og unik stil, så jeg prøvde å lage plagg som alle ville elske” , sier Elsa Hosk





Baseplagg med en twist



Kolleksjonen som lanseres i utvalgte butikker og online i september inneholder alt fra kule basisplagg som t-skjorter, til trendplagg som jumpsuits og festkjoler.

- Jeg elsker design, og jeg elsker rimelig mote. Jeg ville at denne kolleksjonen skulle føles eksklusiv blandet med vintage innslag for å skape en personlig vri. Jeg har ikke sett at dette fines tilgjengelig for jenter til disse prisene, så det var en veldig spennende utfordring for meg , sier Elsa i en pressemelding.

- Vi er utrolig glade og stolte over å presentere en kolleksjon som representerer Elsa Hosk sin personlige stil, en stil som understreker at Bik

Bok-jenta er leken, girly, morsom og “on point”. Vi håper at alle våre kunder vil like den” . René Høgsted, Markedsdirektør i Bik Bok.

Bik Bok x Elsa Hosk kolleksjonen vil bli lansert i utvalgte butikker og online september 2017.

