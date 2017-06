Nå skal du ha sløyfe på skoa

Nå er det supertrendy med sløyfer på sneakers, sandaler og hæler. Sløyfen gir en feminin touch på sko, og er alt du trenger dersom du vil ha et chict stil. Rihannas nyeste skokolleksjon i samarbeid med Puma, har alle store skolisser med sløyfer. Andre kjente merker som har kastet seg på skotrenden er blant annet Ganni, Kiomi og Kurt Geiger.

Her er våre favoritter - og slik du styler den.

Sneakers

Sporty sko med platå er det som gjelder denne sesongen. Årets modeller kommer helst med sløyfe foran, som gjør den sporty stilen mer chic. Dog finnes det ulike varianter av sløyfen! Rihannas sin versjon har store skolisser med sløyfe. Så har du de som har sløyfe festet på. Ellers er det de sløyfene som "går innover" som er like lekre.

1.Sorte fra Kiomi 2.Hvite fra Fenty Puma by Rihanna 3.Sorte fra Puma 4. Grønne fra Billi Bi

Slik styler vi den:

Sleng på et par jeans med en kul tee. Det skal ikke mye til for å kjøre stil.

Tee fra Banana Republic, Sko fra Billi Bi, Veske fra Coccinelle, Denimbukse fra Noisy May

Med hæler

Disse variantene med hæler er bare nydelige å ha til sommerkjolen, enten om du skal på fest eller på en annen spesiell anledning.

1.Blå fra Ras, 2.Gull fra Kurt Geiger, 3.Sorte fra Gabor, 4.Velvet blå fra Billi Bi, 5.Sorte fra Kurt Geiger

Slik styler vi den:

Tenk fransk chic - elegant og enkelt på samme tid. Passer perfekt til sommerfesten om du ikke orker vonde ben.

Kjole fra Sofie Schnoor, Flatsko fra Ganni, Veske fra Alexander Wang

Sandaler

Sandaler med sløyfer er sommerens må-ha og kommer i alle slags farger. Disse i skinn eller velur er råflotte. Du bør pakke med deg et par når du skal ut og reise! Enten du skal til stranden, på butikken eller på sommerfesten. Disse passer til de fleste anledninger og er snille mot føttene.

Sorte fra mint&berry, Lyserosa fra Steve Madden, Rosa fra Kiomi, Gråe fra Clara, Fersken fra Vero Moda

Slik styler vi den:

Korte bodysuits,skjørt, bukser eller kjoler. Med denne bør bena være i fokus - uansett om du er høy eller lav.

