Nå kan du shoppe Gigi sin garderobe!

Det er ingen tvil om at Gigi Hadid har det meste gående for seg. I en alder av 21 har hun allerede prydet forsiden av Vogue 20 ganger, fått sin egen Barbie-dukke og blitt kåret til årets modell. Nå har hun i tillegg debutert sin andre kolleksjon i samarbeid med Tommy Hilfiger!

Venice, CA - Gigi Hadid

Her finner du kolleksjonen.

Vårkolleksjonen Tommy x Gigi Hadid ble vist på Venice Beach i solfylte California. Kolleksjonen er en del av det nye koseptet "see-now, buy-now" som betyr at du slipper å vente flere måneden før plaggene kommer i butikk.

Lanseringen var en enorm suksess og plaggene fløy ut av butikkhyllene i løpet av noen timer. Heldigvis har nettbutikken Boozt tatt inn Tommy x Gigi Hadid og nå kan du klikke hjem ditt favorittplagg og kle deg akkurat som Gigi!

Se hele kolleksjonen her eller sjekk ut våre favoritter under:

Gjør som Gigi

Kolleksjonen som er holdt i fargene blått, rødt, hvitt og gult har en sporty undertone med en western-vri.

Crop Top - Bukse - Topp - Skjørt - Genser - Jeans - Kjole - Veske

Stjel stilen

I motsetning til hennes første kolleksjon kan vi se at Gigi satset på en mer rocka stil. Modellen kombinerer for eksempel den kule crop-toppen med et par lekre skinnbukser!

Topp - Jakke - Bukse - Jakke - Solbriller - Sko

Se flere vårnyheter her



California Girl

Genser - Topp - Hipster - Ryggsekk - Genser - Ryggsekk - Klokke - Veske - Klokke



Gigi har i tillegg til plagg designet tilbehør i form av vesker, ryggsekker og klokker som går hånd i hånd med fargepaletten og printen fra klærne.

Har du ikke råd til en kjole, kan du kanskje unne deg en veske som piffer opp antrekket.

Sommerantrekk

Vi er nok ikke de eneste som tripper og venter på at vårsolen skal begynne å varme ordentlig. Vi gleder oss til å kunne bruke lette jakker, kjoler og bytte ut vinterboots med Birkenstocks!

Kjole - Birkenstock - Hatt - Genser - Sekk - Jakke - Solbriller - Sneakers



Her kan du titte på Gigi x Tommy Hilfiger - kolleksjonen!