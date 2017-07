Ved første øyekast hadde du kanskje aldri vurdert å legge disse buksene i handlekurven. Ikke nå lenger. Tro det eller ei; nå er militærbuksen trendy å gå med denne sesongen.

Sjekk også: Det store salget hos Zalando

Motejenter som Bella Hadid, Kylie Jenner og Rihanna har alle et par. Trikset er å style den riktig!

G-Star HER G-Star HER G-Star HER

Foto: Splash News/Scanpix

Slik kan du style den:

Dette er den perfekte festival-looken! Kamuflasje bukser, en crop top, 90-tallssekk og et par 90-talls inspirerte joggesko, slik som disse nye modellene fra Nike Air Max 95:

Bukse fra G-Star HER, Topp fra Puma HER, Ryggsekk fra Jennyfer HER, Øreringer fra Snö of Sweden HER, Sko fra Nike HER

De er kule og komfortable samtidig, som gjør dette til et perfekt plagg under festivalsesongen.

Sjekk flere modeller:

Current/Elliott HER, Marc Jacobs HER, Nili Lotan HER

Madison Beer med en avslappet stil og militærbuksen. Foto: Splash News/Scanpix

Les også:

Playsuits vi ønsker oss nå

12 lekre solbriller