Nå er dette tilbake i motebildet!

Du kan elske eller hate den , men faktumet er at jakken mange husker fra tidlig 2000-tallet er tilbake i motebildet!

Den lange boblejakken er nesten som skapt for Norge og de kalde og sure vinterdagene som vi dessverre må forvente oss de neste måneder. Heldigvis endrer motebildet seg konstant og nå vil alle fra fashionistaer til frysepinner holde seg varme og stilige med boblekåpen.

Vi i S2Mote har de kuleste boblekåpene som nettopp har ankommet nettbutikkene. Se om du finner en ny favoritt.

Alle type modeller

Du kan velge og vrake mellom all type silhuetter som innsvinget, oversized, med- eller uten belte. Du kan kjøpe en i to størrelser for stor for å sørge for en skikkelig kul effekt eller se etter en kåpe i en annen farge enn sort ( vi tipper du allerede eier et par sorte vinterjakker allerede).

Boblekåpe fra:

Hvor deilig blir det ikke å tulle seg inn i denne varianten i vinter? Se flere bilder av kåpen her.

Se flere bilder og farger her.

Her finner du denne.

Vi har troen på at norske motepersonligheter kommer til å legge sin elsk på denne jakken fra danske Ganni. Du finner flere bilder av den her.

Denne sporty varianten finner du på Boozt.

Denne modellen fra Hilfiger finnes i 4 ulike farger. Du kan se alle her.

Denne er kåpen bestående av 70% er rett og slett superlekker! Den har nettopp ankommet nettbutikken og det er allerede mangel på størrelser så her gjelder det å være rask! Sjekk den her!

Kåpen finnes også i sort her.





Sporty og klassisk - ja, takk!



Modellen for alle som liker å skape spennende silhuetter og skille seg ut.

Råstilig kåpe fra Malene Birger. Finnes også i kombinasjon av sort og grønn her.