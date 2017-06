Nå er det interiørsalg!

Det er ikke bare motebutikker som har startet sommersalgene denne uken. Ellos er en av våre favoritter når det kommer til interiør, og nå har nettbutikken satt ned tusenvis av varer til fantastiske priser. Du kan spare opptil 60%!



Klikk deg direkte inn til Ellos-salget HER.

Tekstiler:

Sengesett HER - Pledd HER - Sengeteppe HER - Dynetrekk HER - Sengehimmel HER - Sengesett HER

Interiørbildet byr på utrolig mange trender og det er fult mulig å forelske seg i en stol, et bord eller en pyntegjenstand. Nordmenn har for alvor blitt store interiørentusiaster og hjemmene skal indikere hvem vi er og hva vi liker.

Nå kan du altså oppdatere stuen, soverommet eller kjøkkenet uten å blakke deg helt. Her er det masse penger å spare, så sett deg godt i sofakroken og la regnet ute inspirere deg til å skape en koselig atmosfære inne.

Møbler

Spar opptil 60% rabatt på en menge ulike møbler!

Stol HER - Stol HER - Sittepuff HER - Lenestol HER - Bord HER

Tepper

Vi elsker tepper! Valget av teppe er avgjørende for et roms uttrykk, og bør derfor gjøres med omhu. Et fint teppe får raskt et tomt og kaldt rom til å se lunt og koselig ut.

Teppe HER - HER - HER - HER - HER



Se flere tepper på salget her!

Lamper

Vakker belysning har blitt nordmenns store besettelse de siste årene. Vi ser etter unike lamper som setter stemning, lekkert lys og er et dekor i seg selv.

Bordlampe HER - Taklampe HER - Pendel HER - Bordlampe HER - Gulvlampe HER - Bordlampe HER



Se alle lamper på salg HER!

Dekor

Får vi noen gang nok pyntegjenstander?

Ved å bytte ut puter, postere, gardiner og vaser kan du forvandle hjemmet på 1-2-3. Det er både enkelt og billig.

Se alle pyntegjenstander HER!

Les også: