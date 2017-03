Møt våren i uimotståelig vakre kjoler

Våren er synonymt med feminine kjoler. Endelig kan vi pakke bort dunjakken og ullstrømpene og erstatte de med tynne strømpebukser og blomstrete kjoler.

Sett sammen de fineste antrekk med florlette kjoler, skinnjakken og kule ankelboots!

Vi har plukket ut noen av våre favoritter:

BAUM UND PFERDGARTEN

Klikk her

GANNI

Klikk her

Denne våren skal du ikke være redd for å satse på mønster. Det er blomster, knopper, prikker, striper og print som gjelder.

CUSTOMMADE

Klikk her

Mønster trenger ikke å være prangende. Kombiner kjolen med et par kule boots, en cardigan eller dressjakke og du har det perfekte jobbantrekket.

DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN

Klikk her

Tips: Bruk kjolen over en jeans for å skape en spennende silhuett!



GANNI

Klikk her

Det er flere som har forelsket seg i denne nydelige kjolen fra danske Ganni. Fasongen er superfeminin og veldig flatterende. I tillegg er mønsteret og fargen skikkelig delikat.

DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN

Har du allerede planlagt sommerens grill- og takterrassefester er du nødt om å ha en kjole som passer til anledningen. Denne yndige kjolen fra amerikanske Denim&Supply Ralph Lauren er både nysselig og har et vintagepreg over seg.

By Ti Mo

Klikk her

Fargen og mønsteret på denne kjolen har fått navnet Night Garden noe vi syns passer utmerket.

Denne kan du style med en superkul skinn- eller denimjakke og sandaler med en liten boho-vri.

GANNI

Klikk her

Vi gleder oss til å vise litt mer hud når temperaturene tillater det! Skuldrene får mye oppmerksomhet denne våren og sommeren så se gjerne etter kjoler som fremhever dette partiet.



Mango

Klikk her

Vi falt pladask for denne lekre saken fra Mango. Ikke bare er kjolen lekker i fasongen - den er også snill i pris!

Slik kan du style kjolen:

Veske HER- Jakke HER- Solbriller HER - Sko HER - Kjole HER



