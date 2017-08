Motesiden som gjør shoppingen til en lek

Har du noen gang sett etter et spesifikt plagg, og endt opp med å måtte saumfare alle nettbutikkene? Fashiola er den nye moteportalen som gjør det superenkelt for deg å finne det du trenger, ved å samle plagg fra de ulike butikkene på ett sted.

Sjekk siden her.

Alle de store



Selv om du vet hva du skal ha, kan det ta tid å finne ut hvilken nettbutikk som har akkurat det plagget og til hvilken pris. Det er her Fashiola kommer inn.

På fashiola.no kan du for eksempel krysse av for at du vil se kun svarte jeans, så får du opp svarte jeans fra alle nettbutikkene som ligger inne. Og det er ikke få - Fashiola samarbeider med Zalando, Boozt, Wakakuu, Nelly, Miinto, Stylepit, Ellos og Bubbleroom.

Selve kjøpet gjennomfører du hos butikkene, men du kan sammenlikne, se detaljer og finne akkurat det du trenger direkte på Fashiola. Du finner også egne trendseksjoner, som samler noen av de hotteste trendene akkurat nå. Her finner du f.eks. grafiske t-skjorter, eller denne trenden som tok helt av i sommer.

Du kan også klikke på hjertet ved siden av et produkt, for å få varslinger i nettleseren din når produktet kommer på salg. Genialt hvis du synes noe er akkurat litt for dyrt!

Ta turen inom Fashiola her.