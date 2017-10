Mid- Season Sale hos Zalando!

Endelig er en av våre nettfavoritter i gang med sitt årlige Mid Season Sale og det betyr tusenvis av varer til spektakulære priser!

Vi snakker opptil 50% på høstens trender!!

I disse dager ser vi etter kule bukser, deilig strikk og fine kåper. Det er også lurt å se etter sko som sneakers - vi bruker de tross alt året rundt.

Du må heller ikke glemme at den store festsesongen er rett rundt hjørnet!Dette er en ypperlig sjanse til å klikke hjem en ny festkjole - eller to.

Under har vi samlet noen av våre favoritter.

Kåper/Jakker

Selv om høstsolen varmer er luften frisk og kald og det er ikke lenger tvil om at lette sommerjakker må vike til fordel for deilige kåper og dunjakkene. Sjekk ut all yttertøy på salget HER!





Kjoler

Vi går mot julebordsesongen og da trenger alle en ny kjole! Se alle kjolene på salget HER!









Sneakers

Zalando frister med sneakers i alle farger, fasonger og stiler fra de mest kjente merker som Adidas, Nike, Reebok og mange flere. Sjekk ut alle sneakers på salg HER!

